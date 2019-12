DGB will auch Beamte Rentenbeiträge zahlen lassen CC-Editor öffnen

"Diese Diskussion müssen wir führen": DGB-Vorstand Annelie Buntenbach über den Umbau der Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung und die Einbeziehung von Beamten. Foto: picture alliance/dpa

Osnabrück. Wie bleibt die Rentenfinanzierung trotz der alternden Bevölkerung finanzierbar? Welche Leistungen wird es künftig geben? Und wie kann man die Lasten fair verteilen? Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will Belastungsgrenzen ziehen und fordert einen Umbau der gesetzlichen Rentenversicherung zu einer Versicherung für alle Erwerbstätigen.. Er denkt dabei auch an Beamte und Bundestagsabgeordnete als Beitragszahler. "Diese Diskussion müssen wir führen", so DGB-Vorstand Annelie Buntenbach im Gespräch mit unserer Redaktion.