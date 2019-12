Mehr als jede zweite Lebensmittelkontrolle in der Region fällt aus CC-Editor öffnen

Bei Lebensmittelkontrollen sieht Foodwatch in Niedersachsen Nachholbedarf. Symbolfoto: dpa/Uwe Anspach

Osnabrück. Schaben in einer Wurstfabrik, Listerien in einem Fleischbetrieb – Vorfälle wie diese haben in den vergangenen Wochen die Verbraucher alarmiert. Eigentlich sollen Lebensmittelkontrollen dafür sorgen, dass Hygienevorschriften oder Haltbarkeitsdaten eingehalten werden. Doch bei eben diesen Kontrollen sieht eine Studie der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch Nachholbedarf.