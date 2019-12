Osnabrück. Ursula von der Leyen hat einen Traum. Durch einen milliardenschweren „Grünen Deal" soll Europa bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden, so die Vision der neuen EU-Kommissionspräsidentin. Große Chancen stehen dabei freilich große Risiken gegenüber. Ein Kommentar.

Als im Juli 1969 die Landefähre der Apollo-Mission die Mondoberfläche berührte, da setzten die USA ein sensationelles Zeichen technologischer Führerschaft. Der Moment ging in die Geschichte ein. Nichts weniger strebt jetzt Ursula von der Leyen an, wenn sie das Ziel setzt, die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen. Schon ihr Vergleich mit der Mondlandung zeigt: Es ist ein sehr ehrgeiziges Vorhaben – mit großen Chancen, aber auch enormen Risiken.

So sind die notwendigen Veränderungen gewaltig, vor allem in den Ländern, die noch stark auf fossile und kaum auf erneuerbare Energien setzen. Zugleich soll der ökologische Umbau keine Jobs kosten, sondern neue schaffen und Wachstum fördern. Ob das gelingt, steht angesichts unzähliger ungeklärter Details in den Sternen. Entscheidend wird auch sein, ob es gelingt, global wettbewerbsfähig zu bleiben. Denn die Kosten gehen in die Billionen.

Dennoch bietet der „Green Deal“ der EU-Kommission die Chance zu einem gewaltigen Aufbruch. Die geplante massive Förderung technologischer Innovationen dient nicht nur dem Klima- und dem Umweltschutz, sie lässt auch jede Menge neue Produkte und Dienstleistungen erwarten, die sich weltweit vermarkten lassen. Von der Leyen und der EU-Kommission ist Erfolg zu wünschen bei ihrem großen Projekt.