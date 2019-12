Ukraine-Gipfel: Wie schade, dass Steinmeier zuschauen muss

Schützengraben bei Donezk, Ostkraine. Rund 13.000 Menschen starben bereits in dem Konflikt zwischen der Ukraine und Separatisten, die von Russland unterstützt werden und den Westkurs der Kiewer Zentralregierung nicht mittragen. Foto: Vitali Komar/AP/dpa

Osnabrück. Frieden kommt meistens in kleinen Schritten. So auch in der Ostukraine. Mehr, als die Verhandlungspartner in Paris erreicht haben, war jedenfalls nicht zu erwarten. Bei Lichte betrachtet, reichen die Ergebnisse sogar weit, analysiert unser Autor.