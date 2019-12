Würdigte die Erfolge der diesjährigen Preisträger des Deutschen Umweltpreises: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Foto: DBU/Peter Himsel

Osnabrück. Mit einer halben Million Euro will die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) auch in diesem Jahr wieder Pioniere in Sachen Umweltschutz fördern. Das Auswahlverfahren für den Deutschen Umweltpreis 2020 hat begonnen.