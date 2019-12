Gewalttat in Augsburg: Nur einer profitiert

Osnabrück. Werden Jugendliche immer gewalttätiger? Sind Migranten besonders gefährlich? Die Gewalttat von Augsburg erschüttert die Menschen. Sie darf aber nicht den Blick vernebeln. Ein Kommentar.

Fakt ist: Augsburg ist kein Beispiel für einen Trend. Laut Statistik geht die Gewalt durch Jugendliche und die auf der Straße zurück.



Gleichzeitig scheut sich die AfD nicht, die Tat zu instrumentalisieren. Parteichef Jörg Meuthen twitterte: „Es kann nicht zu viel verlangt sein, in einem fremden Land dessen Regeln zu entsprechen“. Fraktionschefin Alice Weidel spricht von „Migrantengewalt“. Fremdes Land? Wie absurd: Einer der mutmaßlichen Haupttäter hat unter anderem die deutsche Staatsbürgerschaft, ein zweiter ist offenbar gebürtiger Augsburger. Sonderlich fremd dürfte das Land für beide nicht sein.

Weidel fordert dennoch eine „Umkehr in der Einwanderungspolitik“. Genauso unsinnig wäre die Schlussfolgerung, man sollte nun präventiv gegen alle Männer vorgehen. Immerhin waren offenbar alle Täter männlich.

Die Welt ist komplizierter. Am Ende kommt es häufig darauf an, wie Menschen sozialisiert sind. Dann müsste die Frage lauten: Was kann man gegen eine solche Verrohung der Sitten an einem bestimmten Ort tun? Emotionale Forderungen auf Basis verdrehter Fakten führen dagegen nicht zu mehr Sicherheit. Höchstens zu mehr Wählerstimmen für die AfD.