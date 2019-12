Osnabrück. Einst wollte Wong Yik-Mo an die Oper. Doch aus dem Tenor wurde ein Mitorganisator der Bürgerproteste in Hongkong. Ein Treffen mit einem, der die Weltmacht China herausfordert und der Bundesregierung ins Gewissen redet.

Wenn ihm vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, eines Tages werde er sich mit einer Weltmacht anlegen, hätte Wong Yik-Mo allenfalls ungläubig geguckt. „Ich hatte nichts mit Politik zu tun. Ich liebe Musik. Musik war mein Leben“, erinnert sich der 33-Jährige. Lang ist’s her.

Wong, der junge Mann mit der Tenorstimme, ausgebildet in klassischer Musik, hatte einst in Berlin Opernregie studieren wollen, am Hanns Eisler Institut. „Leider haben Sie nur drei Bewerber genommen, ich war nicht dabei“, erzählt er. Aus dem Tiefschlag hat er versucht das Beste zu machen, hat Deutsch gelernt, zweieinhalb Jahre in der Hauptstadt gelebt – „eine anregende Stadt, ich hatte dort eine gute Zeit“, erinnert er sich.

Doch es gibt auch das andere Berlin, dasjenige, das als Synonym für Politik steht, für die Bundesregierung und auf die ist Wong heute nicht gut zu sprechen – schon gar nicht mit Blick auf den Internationalen Tag der Menschenrechte an diesem Dienstag.

Amnesty International fordert mehr Engagement von Deutschland Bestandsaufnahme zum Internationalen Tag der Menschenrechte Die Menschenrechte sind sich nach Einschätzung von Amnesty International weltweit unter Druck. Zugleich wachse in vielen Ländern und Regionen wie Hongkong, Iran, Irak, Sudan oder Venezuela auch der Protest gegen Menschenrechtsverletzungen. „Die Menschen nehmen staatliches Versagen nicht mehr ohne weiteres hin", sagte der Generalsekretär von Amnesty Deutschland, Markus N. Beeko. Der Tag der Menschenrechte erinnert an die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die UN-Vollversammlung am 10. Dezember 1948 in Paris. Amnesty International beklagt den Einsatz von Gewalt gegen friedliche Demonstranten. Der friedliche Protest von Millionen Menschen habe das Jahr 2019 geprägt, erklärte die Menschenrechtsorganisation in einem Jahresrückblick. "Mit teilweise erschreckender und tödlicher Menschenverachtung sind Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten in Ägypten, Hongkong, Iran, Irak oder auch in Venezuela vorgegangen", sagte Generalsekretär Beeko. Die Bundesregierung sollte nach den Vorstellungen von Amnesty verstärkt auf die Einhaltung von Menschenrechten hinwirken. Dazu biete sich 2020 die Gelegenheit, weil Deutschland dann die EU-Ratspräsidentschaft übernehme, Mitglied im UN-Sicherheitsrat sein und einen Sitz im UN-Menschenrechtsrat haben werde. Eine von Amnesty in Auftrag gegebene Umfrage habe ergeben, dass sich 77 Prozent der befragten Bürger einen verstärkten Druck Deutschlands auf Staaten wünschten, die Menschenrechte verletzten. (epd, dpa)

„Bundeskanzlerin Merkel muss gegenüber China viel konsequenter sein“, fordert Wong. Bei jedem Kosmetikartikel achteten die Deutschen darauf, ob bei der Herstellung Tierversuche eine Rolle gespielt haben, bemerkt Wong.

Aber mit China, einem Land, das Hongkong die Freiheit nimmt und Menschen in Lagern umerzieht, macht Deutschland Geschäfte ohne Skrupel. Das verstehe ich nicht. Wenn man sich so sehr um Tiere sorgt, warum sorgen sich die Deutschen nicht auch mehr um Menschen!?

Auf solche Fragen gibt es schwer Antworten. Das weiß auch Wong. Als Mitorganisator der demokratischen Proteste und Mitglied bei Civil Human Rights Front Hongkong muss er aber die Finger in Wunden legen.

Seine Forderung: „Deutschland muss Sanktionen gegen die verhängen, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind" Dazu gehörten Einreisesperren oder das Einfrieren von Konten. Nach Meinung von Wong müsste auch Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam auf einer solchen Sanktionsliste stehen. "Und aus Deutschland darf endlich keine Überwachungstechnik mehr an China verkauft werden".



Wongs Mission: Aufklärung, Reden halten, Öffentlichkeit schaffen – immer auf der Suche nach internationaler Unterstützung und entsprechenden Verbündeten für die freiheitliche Bewegung in Hongkong.

So wie soeben beim Osnabrücker Demokratieforum. Das Thema: „Die Jugend, ihre Zukunft und die Demokratie“ – 45 Minuten vor Beginn hat Wong Zeit für ein Treffen.

Tags zuvor ist er aus Hongkong angereist, Flug und Zeitunterschied stecken ihm in den Knochen. „Ich habe seit 20 Stunden nicht geschlafen“, sagt er mit sanfter Stimme. Zum Tee nimmt er ein Croissant. Fragt höflich, ob es stört, wenn er während des Gesprächs isst. Revoluzzer, denkt man, klingen anders. Tags darauf geht es für Wong weiter nach Schweden, zu einer Debatte im dortigen Parlament.

„Die Welt muss verstehen, was in Hongkong passiert“, sagt der junge Mann:

Wenn Du siehst, dass die Polizisten 12-jährige Kinder festhalten, und du siehst die Angst in den Gesichtern – das ist herzzerreißend. Sie prügeln auch Alte, das ist ihnen alles egal.

Dass die Protestler bisweilen selbst Gewalt anwenden, ist für Wong ein Nebeneffekt: „Man muss das verstehen, die Menschen verteidigen sich“. Er selbst werfe aber keine Molotowcoktails.



Auslöser der Bürgerproteste in Hongkong waren Anfang Juni Gesetzespläne, die erstmals Auslieferungen von Häftlingen nach Festland-China ermöglicht hätten. Inzwischen richtet sich die Bewegung grundsätzlich gegen den wachsenden Einfluss der autoritären Führung Chinas. Viele Hongkonger fürchten, dass die Kommunisten in Peking die Rechte in Hongkong mit den Jahren immer weiter einschränken.

Ziel der Protestbewegung ist es, dass die Spitze der Regierung in Hongkong demokratisch gewählt und nicht wie bisher maßgeblich von Peking bestimmt wird. Zudem wollen die Demonstranten eine unabhängige Untersuchung der von ihnen angeprangerten Polizeigewalt.



Sein politisches Erwachen hatte Wong, der 2016 bis 2018 im deutschen Generalkonsulat in Hongkong Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat, vor fünf Jahren, bei den Regenschirmprotesten.

„Eine Freundin hat mich mitgenommen. Und ich war beeindruckt von der Solidarität der Menschen. Normalerweise“, erzählt Wong, „haben die Hongkonger den Ruf, unfreundlich und egoistisch zu sein, effizient, arbeitsam, und vor allem streben sie nach Geld. Bei den Regenschirmprotesten zeigten sie ein ganz anderes Gesicht“.

Tatsächlich haben viele Hongkonger inzwischen begriffen, was für sie auf dem Spiel steht. Seit der Rückgabe der britischen Kronkolonie 1997 an China wird die Metropole nach dem Grundsatz „ein Land, zwei Systeme“ unter chinesischer Souveränität autonom regiert. Die Bürger genießen, anders als die in der Volksrepublik, Rechte wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Wie lange das noch so sein wird?



„Niemand weiß das“, sagt Wong. Im Jahr 2047 läuft der zwischen den Briten und Peking geschlossene Vertrag über aus. Ob die liberal-kapitalistische Ordnung Hongkongs über das Jahr hinaus eine Zukunft hat?



Wong zuckt mit den Schultern. Er wäre dann 60. „Oder tot“, wie er sagt. In diesen verrückten Zeiten wisse man nie. Hongkong zu verlassen kommt für ihn derzeit nicht in Frage. „Die Bürger ihrem Schicksal überlassen? Nein! Sie haben Freiheit verdient".

Wenn sie ihn damals in Berlin am Hanns Eisler Institut angenommen hätten – das Leben von Wong Yik-Mo wäre wohl anders verlaufen.