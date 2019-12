Afrikanische Schweinepest: Was wir Verbraucher tun können

Osnabrück. Angesichts des steigenden Risikos eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland sind Behörden und Landwirte Alarmbereitschaft. Im Falle eines Ausbruchs drohen der deutschen Landwirtschaft enorme Verluste. Was ist zu tun?

Es klingt absurd: Ein einziges totes Wildschwein wird wohl reichen, den gesamten deutschen Schweinemarkt zu erschüttern. Die Afrikanische Schweinepest (ASP) wird auch in Deutschland zum Problem - die Frage ist nicht mehr ob, sondern nur noch wann. Nach dem Ausbruch in Polen und Belgien sind Bauern wie Behörden hierzulande in höchste Alarmbereitschaft, zu recht.

Bei einem Ausbruch greifen Exportbestimmungen und auf dem deutschen Fleischmarkt wäre von einem Tag auf den anderen nichts, wie es mal war. Der wirtschaftliche Schaden ginge in die Milliarden, vielen Höfen drohte das Aus. Plakativ formuliert stünden nicht mehr grüne Protestkreuze auf den Äckern, sondern schwarze.

Was bedeutet das für uns Verbraucher? Wer den Bauern helfen will, sollte vor allem Ruhe bewahren, sich informieren und die richtigen Schlüsse ziehen. Es gibt einfache Hinweise, wie die Weiterverbreitung des Virus reduziert werden kann. Nur ein Beispiel: Da sich der Erreger auch in verarbeiteten Produkten hält, sollte kein Wurstbrot achtlos weggeworfen werden. Die ASP ist überdies für die menschliche Gesundheit keinerlei Bedrohung. Also weiter Fleisch kaufen und genießen. Das sollte zu schaffen sein.