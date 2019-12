Schwieriger Klimagipfel in Madrid: Jetzt aber los

Demonstration für Klimaschutz in Berlin. Ein Protestzug zieht über die Straße des 17. Juni. Foto: Christoph Soeder/dpa

Osnabrück. Begleitet von Protestaktionen und Appellen zahlreicher Umweltschützer aus allen Erdteilen geht der Weltklimagipfel in Madrid in die entscheidende Phase. Jetzt wird in der spanischen Hauptstadt auf Ministerebene verhandelt. Der Druck, endlich voranzukommen, ist so groß wie nie zuvor. Trotzdem sind die Aussichten nicht allzu gut. Ein Kommentar.