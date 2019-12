Polizeifahrzeuge blockieren die Zufahrt zur Naval Air Station in Florida. Foto: Tony Giberson/Pensacola News Journal/AP/dpa

Pensacola/Washington. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist es auf einem US-Militärstützpunkt zu tödlichen Schüssen gekommen. In Florida richtet ein Soldat aus Saudi-Arabien ein Blutbad an. Was steckt dahinter?