Merkel in Auschwitz: ein bemerkenswerter Auftritt

Osnabrück. Noch vor zehn Jahren hätte es wie eine Plattitüde geklungen. Heute ist es ein starkes Statement: In Auschwitz sprach die Kanzlerin demütig von deutscher Schuld. Die Verbrechen blieben Teil der deutschen Geschichte, sagte sie. Man müsse immer wieder daran erinnern. Ein Kommentar.

Diese Worte galten ebenso den Überlebenden wie der deutschen Bevölkerung. Hierzulande wird mittlerweile unverhohlener denn je darüber diskutiert, ob es nicht mal gut sein müsse mit der Erinnerung, mit der Verantwortung. Merkels Auftritt ist eine notwendige Provokation für diejenigen, die die Nazizeit als Vogelschiss bezeichnen.



Man mag von Angela Merkel halten was man will – in Auschwitz hielt die sichtlich bewegte Kanzlerin eine bemerkenswerte Rede. Dass sie erst jetzt nach Auschwitz kam, kann man ihr schwer vorwerfen. Merkel hat allein vier Mal die israelische Holocaustgedenkstätte Yad Vashem besucht, begleitete Barack Obama 2009 nach Buchenwald.

Wichtig ist, dass vom Besuch der Kanzlerin nicht nur starke Worte bleiben, sondern auch 60 Millionen Euro für die Stiftung Auschwitz-Birkenau. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ein Schüler über eine Wiese läuft, auf der mal Lagergebäude standen – oder ob er die Wände einer Baracke berührt. Es braucht Gedenkorte wie Auschwitz. Und es braucht deutsche Politiker, die sich immer wieder dazu bekennen.