Hillary Clinton sollte Donald Trump nicht herausfordern

Osnabrück. Die ehemalige First Lady Hillary Clinton bringt sich bei den US-Demokraten für eine verspätete Kandidatur für das US-Präsidentenamt ins Spiel. Sie sollte ihrer Partei das ersparen. Denn ein kraftvolles Signal des Aufbruchs ginge davon nicht aus.

Es wird immer skurriler: Nach Michael Bloomberg, dem Milliardär und Ex-Bürgermeister von New York, will womöglich nun auch Hillary Clinton auf den letzten Metern des Rennens um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten ihren Hut in den Ring werfen.

Die einstige First Lady und spätere Außenministerin traut sich zu, es mit Amtsinhaber Donald Trump ein zweites Mal aufnehmen zu können.

Wie verzweifelt müssen die Anhänger der Demokraten sein, um an eine Rückkehr der politisch Untoten auch nur zu denken!? Ziemlich. Das wirft kein gutes Licht auf die drei verbliebenen Favoriten Joe Biden, Bernie Sanders und Elisabeth Warren.

Im Rahmen der trumpschen Ukraine-Affäre sind auch Korruptionsvorwürfe an Biden und seinem Sohn kleben geblieben. Und Sanders wie Warren sind so links, dass es ihnen womöglich schwer fallen wird, die demokratische Mitte für sich zu gewinnen. Charismatische Kandidaten wie Kamala Harris und Beto O’Rourke haben ihre Kandidatur leider zu früh zurückgezogen. Nun steckt die Partei in der Bredouille.

Bisher geht von den Demokraten kein Signal kraftvollen Aufbruchs aus. Das Impeachmentverfahren gegen den Präsidenten ist der verzweifelte Versuch das zu kaschieren. Trump kann sich bis auf Weiteres über die Saft- und Kraftlosigkeit des politischen Gegners freuen.