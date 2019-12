Jochen Brühl, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Tafel. Foto: Carstensen/dpa

Osnabrück. Der Bundesverband der Tafeln hat in der Debatte um Lebensmittelpreise in Deutschland davor gewarnt, Menschen mit geringem Einkommen aus dem Blick zu verlieren. Verbandschef Brühl sagt im Interview: „Einfach nur höhere Lebensmittelpreise zu fordern, ist zu einfach. Das würde die Kundenzahl bei den Tafeln in die Höhe treiben.“ Allerdings: Auch so steigt die Zahl - besonders Rentner stehen an.