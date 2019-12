Osnabrück. Kriege, Konflikte, Gewalt - für das Waffen produzierende Gewerbe sind die weltweit angespannten Zeiten rosig. Kirchliche Hilfswerke sind empört.

Der Umsatz mit Waffen und Militärdienstleistungen der größten 100 Rüstungsunternehmen ist 2018 um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 420 Milliarden Dollar gestiegen. Das geht aus einer Analyse hervor, die das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri an diesem Montag veröffentlicht und die unserer Redaktion vorliegt.

Demnach ist der Verkauf von Waffen und Militärdienstleistungen durch die Top-100-Unternehmen heute um fast die Hälfte höher als Anfang des Jahrtausends. Chinesische Unternehmen sind in der Sipri-Bestandsaufnahme nicht enthalten, da nicht genügend Daten für eine zuverlässige Schätzung vorliegen.

Überraschend sind die Umsatzsteigerungen nicht. Denn auch die weltweiten Militärausgaben wachsen und lagen 2018 bei rund 1822 Milliarden Dollar - einem neuen Rekord seit Ende des Kalten Krieges, wie Sipri bereits im Frühjahr mitteilte. Mit Abstand vorne liegen die USA und China.



Kirchliche Hilfswerke verurteilen den anhaltenden Trend zur waffenstarrenden Welt. „Die neuen Zahlen sind besorgniserregend“, sagte Pirmin Spiegel, Hauptgeschäftsführer des Bischöflichen Hilfswerks Misereor unserer Redaktion:

Aus Sicht von Misereor sind mehr Waffen kein Garant für mehr Sicherheit und Frieden. Im Gegenteil: Waffen und Gewalt drohen die Erfolge, die verschiedene Akteure der Entwicklungszusammenarbeit weltweit über Jahre zum Wohle der Menschen aufgebaut haben, zu zerstören.

Frieden kann es nach Ansicht des Hilfswerkes nur geben „mit sozialer Gerechtigkeit, mit Beendigung von Armut und Hunger, mit der Anerkennung der Menschenwürde“. Hierzu leiste Entwicklungszusammenarbeit einen entscheidenden Beitrag, sie müsse gestärkt werden, betonte Spiegel. Mit Blick auf die Umsätze in der Rüstungsindustrie betonte der Misereor-Chef: „Wir brauchen mehr Mittel für Krisenprävention und zivile Konfliktbearbeitung zum Schutz der Menschenrechte weltweit.“



Ähnlich sieht das Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin von Brot für die Welt. Sie sagte:

Anzeige Anzeige

Der weltweite Waffenhandel steigt seit Jahren kontinuierlich an und Deutschland kann sich als einer der fünf größten Rüstungsexporteure der Welt einer Mitverantwortung an diesem Trend nicht entziehen. Staaten, in denen seit Jahren Gewaltkonflikte toben, gehören auch deshalb zu den ärmsten der Welt. Sie verzeichnen eher Rückschritte als Entwicklungsfortschritte.

Aktuell gibt es nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung der Universität Hamburg 28 Kriege und Konflikte weltweit. Laut einem Bericht der Welternährungsorganisation leben zwei Drittel der 113 Millionen Menschen, die weltweit hungern, in unsicheren und von Konflikten erschütterten Gebieten. Die Vereinten Nationen rechnen für 2020 infolge der zunehmenden Anzahl von Krisen und Konflikten mit weltweit über 168 Millionen Hilfsbedürftigen.

Allein im Jemen seien 24 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen, sagt "Brot für die Welt"-Präsidentin Füllkrug-Weitzel: "Das sind 80 Prozent der Bevölkerung. Die Vereinten Nationen sprechen von der schwersten humanitären Katastrophe weltweit. Trotzdem hat Deutschland sowohl 2018 als auch 2019 Rüstungsexporte an Staaten wie Ägypten oder die Vereinigten Arabischen Emirate bewilligt. Beide sind am Krieg im Jemen beteiligt", moniert Füllkrug-Weitzel und fordert:

Deutschland muss sich endlich an seine eigenen Grundsätze halten und Rüstungsexporte in Krisenregionen, unter anderem an Staaten der von Saudi-Arabien geführten Jemen-Kriegskoalition, ausnahmslos verbieten.

US-Waffenschmieden bauen Dominanz aus



Nach wie vor dominieren US-Unternehmen die Top 100 Rüstungsfirmen. Erstmals seit 2002 belegen ausschließlich Rüstungsunternehmen mit Sitz in den USA die fünf besten Plätze der Rangliste: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon und General Dynamics.

Diese Unternehmen trugen allein 148 Milliarden Dollar und 35 Prozent zum gesamten Top-100-Waffenumsatz im vergangenen Jahr bei. Die gesamten Rüstungsumsätze der US-Konzerne in der Rangliste beliefen sich auf 246 Milliarden Dollar, was 59 Prozent aller Rüstungsumsätze der Top 100 entspricht. Das ist ein Plus von 7,2 Prozent gegenüber 2017.

Eine wichtige Entwicklung in der US-Rüstungsindustrie im Jahr 2018 war der wachsende Trend zu Konsolidierung und Fusionen. So haben Northrop Grumman und General Dynamics im Jahr 2018 Zukäufe in Höhe mehrerer Milliarden Dollar getätigt.

„US-Unternehmen bereiten sich auf das neue Rüstungsmodernisierungsprogramm vor, das Präsident Trump 2017 angekündig hat", sagt Aude Fleurant, Direktorin des Rüstungs- und Militärausgabenprogramms von Sipri. Große Unternehmen fusionierten, „um die neue Generation von Waffensystemen produzieren zu können und damit besser in der Lage zu sein, Aufträge von der US-Regierung zu erhalten.“

Russische Rüstungsverkäufe stabil

Demgegenüber beliefen sich die Rüstungsverkäufe der zehn russischen Unternehmen in der Rangliste auf 36,2 Milliarden Dollar in 2018. Das entspricht einem leichten Rückgang von 0,4 Punkten gegenüber 2017. Ihr Anteil am gesamten Top-100-Waffenumsatz sank von 9,7 Prozent im Jahr 2017 auf 8,6 Prozent im Folgejahr.



Unter den zehn russischen Unternehmen, die unter den Top 100 gelistet sind, ist die Entwicklung uneinheitlich: Fünf Unternehmen verzeichneten einen Anstieg der Waffenverkäufe, während die anderen einen Rückgang verzeichneten. Russlands größter Rüstungsproduzent, Almaz-Antey, konnte Waffenverkäufe um fast ein Fünftel auf 9,6 Milliarden Dollar steigern.

„Dieser Anstieg ist nicht nur auf die starke Inlandsnachfrage zurückzuführen, sondern auch auf das anhaltende Umsatzwachstum im Ausland, insbesondere mit dem Flugabwehrsystem S-400", Alexandra Kuimova, Sipri-Forscherin für das Rüstungs- und Militärausgabenprogramm.

Deutschland bleibt gut im Geschäft

Die Rüstungsumsätze der 27 europäischen Unternehmen unter den Top 100 stiegen im vergangenen Jahr auf 102 Milliarden Dollar leicht an. Dabei sanken die Umsätze der Briten etwas, während die Franzosen ihre Geschäfte steigern konnten.

Der Gesamtumsatz der vier deutschen Rüstungsunternehmen in der Rangliste sank leicht auf 8,4 Milliarden Dollar. Ein Anstieg der Auslieferungen von Militärfahrzeugen durch Rheinmetall seien durch einen Umsatzrückgang beim Schiffbauer ThyssenKrupp kompensiert worden, so die Sipri-Beobachtung.

Türkei treibt Modernisierung der Rüstungsindustrie massiv voran

Achtzig der 100 größten Rüstungsproduzenten im Jahr 2018 waren demnach in den USA, Europa und Russland ansässig. Von den übrigen 20 Firmen stammen sechs aus Japan, drei aus Israel, Indien und Südkorea und zwei in der Türkei, je eines kommt aus Australien, Kanada und Singapur.



Vor allem die Umsätze türkischer Rüstungsfirmen sind im vergangenen Jahr massiv angestiegen, nämlich um fast ein Viertel auf 2,8 Milliarden Dollar. Um den Machtanspruch in der Region zu festigen, treibt Ankara die Entwicklung und Modernisierung der türkischen Rüstungsindustrie massiv voran.