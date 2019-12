Rentner de luxe: Gabriel und Nowitzki sortieren sich neu

Berlin. Vom Leben nach dem Ausstieg :Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel hat bereits neue Aufgaben gefunden, Ex-Basketballstar Dirk Nowitzki sucht noch.

Was haben sich ein Ex-Basketballstar und ein früherer Außenminister zu sagen? Wenig. Doch es lief gut zwischen Dirk Nowitzki und Sigmar Gabriel. Beide sind plötzlich "Rentner" , beide sind auf der Suche nach Neuem - und was Schwung in ihre Begegnung in Berlin brachte: Beide eint die Leidenschaft für die USA . Auf einer Veranstaltung der Atlantik-Brücke, deren Chef Gabriel ist, zeichnete sich sogar eine Kooperation ab.Gabriel will Nowitzki für die Atlantikbrücke als Vorbild für Deutsche und US-Amerikaner verpflichten.

Der Super-Star befindet sich nach seinem Karriereende in der US-Profiliga NBA aber noch in der Findungsphase. Nowitzki macht , was er wegen strenger Diät bisher nicht durfte. „Eis essen, auch zum Frühstück“, zum Beispiel. Und bald geht es zum ersten Mal seit mehr als 21 Jahren zum Skifahren. Dieser unfallträchtige Sport war dem Würzburger bisher verboten. Business? Politik? Später mal.

Ex-SPD-Chef Gabriel ist bei seiner Neuausrichtung weiter. Autor, Lehraufträge in Bonn und Harvard und eben die Atlantikbrücke. Das Bundestagsmandat hat er abgegeben. "Ich fühlte mich überflüssig", sagt der Sozialdemokrat. Ein Wirtschaftsboss empfindet das als Schande: "So einen guten Mann lässt die SPD gehen", sagt Mario Ohoven und schüttelt beim Rausgehen fassungslos den Kopf.