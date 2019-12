Wieder viel Rauch um die Pyrotechnik

Osnabrück. Vom Kampf gegen den Terrorismus über aktuelle Aspekte der Flüchtlingspolitik bis hin zu Hate Speech im Internet - die Tagesordnung auf der Innenministerkonferenz ist lang. Wichtig für Fußballfans dürfte vor allem das Thema Pyrotechnik sein. Ein Kommentar.

Und wieder steigt viel Rauch auf rund um die Pyrotechnik der Fußballfans in den Stadien, dieses Mal bei den deutschen Innenministern. Von der bloßen Ordnungswidrigkeit soll das Zündeln zur Straftat aufsteigen, sogar von Führerscheinentzug für die Ultras ist die Rede.

Die Ressortleiter für Sicherheit können sich dabei des Beifalls vieler Wähler sicher sein, die noch nie in einem Stadion waren. Wäre janoch schöner, wenn die Chaoten da einfach machen könnten, was sie wollten! Das Stadion ist doch kein rechtsfreier Raum!



Nein, ist es nicht. Hat auch nie jemand behauptet. Bei den Bengalos geht es aber schon lange nicht mehr nur um Feuer und Rauch und die Unterstützung für die eigene Mannschaft. Es geht immer mehr auch um ein Zeichen des Widerstandes gegen die Reglementierungen durch DFB und DFL, gegen die Montagsspiele, gegen die Kommerzialisierung.

Es gibt übrigens kaum Verletzte durch Pyrotechnik, weil die Fans ihre Fackeln und Rauchtöpfe im Griff haben. Es gibt aber um ein Vielfaches mehr an Verletzungen durch Polizeieinsätze und Pfefferspray. Warum lässt man den Fans also nicht einfach eine Ecke im Stadion, in der unter Aufsicht gezündelt werden darf? Das würde viel Druck aus dem Kessel nehmen.

Die geplanten Verschärfungen heizen das Klima dagegen nur unnötig an. Denn auch bisher lassen sich die Ultras ja nicht einmal durch die hohen Geldstrafen abhalten, die die eigenen Vereine zahlen müssen – und für die wohl jeder Verein eine besser sportliche Verwendung hätte.