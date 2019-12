Osnabrück. Viele Manager deutscher Unternehmen fürchten durch die Abkühlung des Verhältnisses zwischen Russland und dem Westen eine stärkere Hinwendung Russlands zu China.

"Der Wettbewerb aus Asien ist nicht zu unterschätzen. Chinesische Exporteure und Maschinenbauer zeigen immer mehr Flagge in Russland“, sagte der Chef der Deutsch-Russischen Außenhandelskammer, Matthias Schepp, anlässlich der jüngsten Umfrage zum Geschäftsklima für Russland 2020. Sie wurde gestern vom Ost-Ausschuss – Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft (OAOEV) und der AHK vorgelegt.

Demnach hat die Konkurrenz chinesischer Firmen auf dem russischen Markt in den vergangenen fünf Jahren nach Einschätzung von 85 Prozent der befragten Unternehmen zugenommen.

Die AHK-Mitglieder hoffen deshalb auf ranghohe politische Beteiligung aus Deutschland an bedeutenden russischen Wirtschaftsgipfeln - etwa dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg oder der Industriemesse Innoprom in Jekaterinburg.



An der Umfrage haben sich 112 deutsche Unternehmen beteiligt, die in Russland mehr als 144 000 Mitarbeiter beschäftigen und gut 18 Milliarden Euro umsetzen. Demnach halten sich jene Firmen, die eine Verschlechterung des Geschäftsklimas in Russland oder eine Verbesserung sehen, mit etwa je einem Drittel in etwa die Waage.

Als größte Störfaktoren im Russlandgeschäft gelten dabei Bürokratie und schwache Konjunkturentwicklung in Russland. Aber auch protektionistische Hürden machen den Firmen zu schaffen. Die westlichen Wirtschaftssanktionen gegen Moskau haben hingegen etwas an Gewicht verloren.



Trotz der wachsenden Konkurrenz aus China und innerer russischer Widrigkeiten zeigen sich die befragten Unternehmen hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung relativ optimistisch: 43 Prozent der Befragten rechnen für 2020 mit einer positiven oder leicht positiven Wirtschaftsentwicklung. „Trotz schwacher Konjunktur wachsen die deutschen Unternehmen insgesamt schneller als der russische Markt“, so Schepp.

Anzeige Anzeige

Je ein Drittel der Unternehmen will seine Belegschaft in Russland ausbauen und dort in den nächsten zwölf Monaten investieren. Die geplanten Investitionen belaufen sich auf fast 530 Millionen Euro. Für gut die Hälfte der befragten deutschen Unternehmen wird die Bedeutung Russlands langfristig weiter zunehmen. Außenhandelskammerchef Schepp sagt:

Die deutsche Wirtschaft setzt weiterhin auf den Standort Russland und investiert kräftig. Die deutschen Netto-Direktinvestitionen in Russland erreichten 2018 die Marke von 3,26 Milliarden Euro.

Ein Spitzenwert seit der Finanzkrise.



Die befragten Unternehmen wünschen sich mit der überwältigenden Mehrheit von 93 Prozent die Aufhebung der Sanktionen. Dabei votieren erneut 51 Prozent für einen schrittweisen Abbau, 42 Prozent sprechen sich für die sofortige Aufhebung der Wirtschaftssanktionen aus.

„Die Sanktionen bleiben eine Belastung für die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen und tragen zu einer Abschottung Russlands und einem wachsenden Einfluss Chinas bei“, warnte Michael Harm, Vorsitzender der OAOEV-Geschäftsführung. „Wir hoffen daher, dass die bevorstehenden Normandie-Gespräche den Friedensprozess einen entscheidenden Schritt voranbringen“.