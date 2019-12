Masar-i-Scharif. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) scheint ein echter Hundefreund zu sein: In Masar-i-Scharif ließ sie sich beinahe von einem Kampfmittelspürhund ablecken.

Hundeliebe auf den ersten Blick? Kampfmittelspürhündin Evelyn scheint sich am Dienstag sehr über den Besuch gefreut zu haben: Ihre oberste Befehlshaberin, Annegret Kramp-Karrenbauer, war im Camp Marmal in Afghanistan zu Gast.





Die Verteidigungsministerin spielte mit ihrem roten Schal hinter dem Rücken Verstecken und knuddelte den militärischen Diensthund, der sich mit einem Schlecker über die Nase der Ministerin bedanken wollte, aber – vielleicht ganz gut so – sehr knapp verfehlte. "Jetzt hab ich gar kein Leckerli für Dich", sagte die Ministerin.









Die Verteidigungsministerin war am Montag zu einem mehrtägigen Besuch in Afghanistan angekommen. Sie besuchte zunächst den nordafghanischen Bundeswehr-Standort in Masar-i-Scharif.

Soldaten fordern mehr Unterstützung

In Afghanistan sind im Rahmen der Nato-geführten Mission "Resolute Support" etwa 1200 deutsche Soldaten stationiert. Mitte Februar hatte das Bundeskabinett die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in dem Land am Hindukusch beschlossen. Im Mittelpunkt der Mission stehen die Ausbildung und Beratung afghanischer Sicherheitskräfte. Am Standort in Masar-i-Scharif sind etwa 1000 Bundeswehr-Soldaten im Einsatz.

Die Diensthundeführer der Bundeswehr wünschen sich seit langem mehr Aufmerksamkeit für ihre Arbeit – und haben auch eine Wunschliste bei Kleidung und Ausrüstung.

