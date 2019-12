Berlin. Kein Pisa-Schock, aber ein Pisa- Knick: Der Deutsche Lehrerverband unterstreicht den hohen Einsatz von Pädagogen, die Schlimmeres verhindert haben.

Kein Pisa-Schock, aber ein Pisa-Knick. Beim internationalen Leistungsvergleich unter 15-Jährigen fielen die Noten für deutsche Schüler durchwachsen aus. Deutschland kann sich zwar international im oberen Mittelfeld behaupten, aber der Abstand zur Weltspitze ist groß.



Seit dem Jahr 2000 werden alle drei Jahre weltweit Hunderttausende Schüler im Alter von 15 Jahren in den Bereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften getestet. Rund 600 000 Schülerinnen und Schüler aus 79 Ländern nahmen an der aktuellen Runde teil, in Deutschland knapp 5500. Die neuen Zahlen wurden 2018 erhoben, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) stellte sie gestern in Berlin vor. Das Ergebnis: Jeder fünfte 15-Jährige in der Bundesrepublik erreicht beim Lesen nur ein sehr geringes Leistungsniveau. Das heißt, er oder sie kann mit ganz einfachen Leseanforderungen nicht umgehen.. In Estland liegt der Anteil der schwachen Leser bei nur 11 Prozent, in Irland bei 12 Prozent und in Finnland und Kanada bei 14 Prozent.

"Mittelmaß nicht unser Ziel"

Auch in Mathe und Naturwissenschaften liegt der Anteil der leistungsschwachen Schüler bei rund 20 Prozent. Unverändert groß bleibt danach Deutschlands Abstand zur Spitzengruppe. Dort haben sich europäische Länder wie Estland und Finnland festgesetzt - und vor allem asiatische Länder und Metropolregionen. Die Zahlen im Einzelnen: Im Bereich Lesen erreichten die deutschen Schüler einen Punktwert von 498 (2016: 509), in Mathematik 500 (2016: 506) und in Naturwissenschaften 503 (2016: 509). Zum Vergleich: Die Spitzenländer kamen auf Werte zwischen 550 und 590, Länder am Ende der Skala wie die Dominikanische Republik oder die Philippinen auf Werte zwischen 325 und 340. „Mittelmaß kann aber nicht unser Anspruch sein", sagte dazu Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) entsetzt.

Auch das Thema „Lesefreude" wurde abgefragt. Die nimmt ab. Jeder zweite befragte 15-Jährige in Deutschland sagte: Ich „lese nur, wenn ich lesen muss" oder „um Informationen zu bekommen, die ich brauche". Lesen als liebstes Hobby gab nur jeder Vierte an. Mehr Schüler (34 Prozent) sagten dagegen, für sie sei Lesen Zeitverschwendung. Das sei ein „alarmierendes Ergebnis“, befand die Bundesbildungsministerin. „Wir brauchen einen neue Aufbruch“, forderte Karliczek. Zugleich hob sie den hohen Einsatz der Lehrkräfte hervor, auf die zunehmend auch erzieherische Aufgaben zukommen. „Einer der Faktoren hinter dem Leistungsrückgang können die seit der Flüchtlingskrise gestiegenen Ansprüche an das Bildungssystem sein", hieß es von der OECD.

"Lehrer verhindern Schlimmeres"

Der Deutsche Lehrerverband hat sich „überrascht“ geäußert, dass Deutschland beim aktuellen Pisa-Test nicht schlechter abgeschnitten hat. „Die Probleme und Herausforderungen, die auf deutsche Schulen in den letzten Jahren zugekommen sind, waren und sind riesig“, sagte Verbandschef Heinz-Peter Meidinger der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Als Beispiele hoher Mehrbelastung nannte er 200 000 zusätzliche Kinder mit Migrationshintergrund, die 2015 bis 2017 an deutsche Schulen gekommen seien, massiven Lehrermangel und hohen Unterrichtsausfall. „Es ist mit Sicherheit ein Verdienst auch unserer Lehrkräfte, dass da die Leistungen nicht noch stärker runtergegangen sind“, erklärte Meidinger. „Äußerst beunruhigt“ zeigte er sich über die Tatsache, dass die Gruppe der Risikoschüler, also derer, die kaum lesen und schreiben können, wieder zunehme. Diese Schüler seien nicht in der Lage, einen ordentlichen Beruf zu ergreifen und am gesellschaftlichen und politischen Leben teilzunehmen. „Wir müssen endlich bundesweit die sprachliche Früh- und Zusatzförderung massiv stärken“, forderte der Verbandschef, der für

165 000 Pädagogen spricht. Unter anderem seien verbindliche Sprachstandstests in allen Bundesländern nötig und zugleich müsse die Verpflichtung gelten, Förderkurse zu besuchen, wenn die Tests negativ ausgefallen sind. „Wenn wir diese sprachliche Frühförderung nicht umsetzen und den Lehrermangel nicht in den Griff kriegen, sehe ich für die nächste PISA-Studie und damit für die Zukunftschancen unserer Schülerinnen und Schüler pechschwarz“, erklärte Meidinger.