Pisa und andere Schocks: Deutschland im Reformstau

Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung, ist unzufrieden mit den Ergebnissen des internationalen Wissenstests mit Schülern. Die Werte für Deutschland müssten besser werden. Foto:Ziegler/imago-imagines

Berlin. Jeder fünfte 15 Jahre alte Schüler in Deutschland kann nicht sinnverstehend lesen, kann also nur einfache Sätze erfassen und ihnen nur wenige Informationen entnehmen. Das geht es aus der aktuellen Pisa-Studie hervor. Die Lesefähigkeit dieser Schüler liegt nahe bei den Kenntnissen der Analphabeten, deren Zahl in Deutschland mit 6,2 Millionen beziffert wird. Ein Kommentar.