Greta Thunberg kommt nach Atlantiküberquerung in Portugal an

Greta Thunberg an Bord des Katamarans „La Vagabonde“. Foto: Rob Ostermaier/The Virginian-Pilot/AP/dpa

Lissabon/Madrid. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg kommt nach ihrer Atlantiküberquerung voraussichtlich am Morgen in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon an.