Neue SPD-Spitze: Deutschland im Links-, nicht Rechtsruck

Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sollen auf dem Bundesparteitag der SPD als Vorsitzende gewählt werden. Dafür sprachen sich die Mitglieder mehrheitlich aus. Foto: Mika Schmidt / Imago

Osnabrück. Allgemein wird behauptet, es gebe einen Rechtsruck in der deutschen Gesellschaft. So einfach stimmt das nicht. Stattdessen rücken die Parteien in ihrer Mehrheit nach links. Jüngstes Beispiel ist die SPD mit ihrer neuen Spitze.