Berlin. Nach dem überraschenden Sieg von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wackelt die GroKo: Das Motto der Stunde bei SPD und Union ist aber: Ruhe bewahren.

Die SPD in freiem Fall? Die CDU ohne verlässlichen Partner und damit nur noch eine Mini-Restlaufzeit für die Große Koalition? In Berlin schlug die Nachricht von der Wahl zweier nicht kalkulierbarer Außenseiter an die SPD-Spitze ein wie eine Bombe. Eine Analyse.



Wird der SPD-Parteitag am 6.Dezember das Groko-Aus beschließen? Vor allem Saskia Esken hatte im Rennen um die SPD-Führung den Eindruck erweckt, sie wolle das ungeliebte Regierungsbündnis rasch aufkündigen. Nach dem Sieg bei der Mitgliederabstimmung klang sie plötzlich viel zurückhaltender. Esken und ihr künftiger Kompagnon, Norbert Walter-Borjans, wollen nun an diesem Dienstag gemeinsam mit anderen führenden SPD-Mitgliedern die Haltung zur Großen Koalition festlegen, über die der Parteitag dann abstimmen muss.

Worauf kommt es an? Entscheidend wird ein Katalog mit Forderungen an die Union, an deren Erfüllung die SPD die Fortsetzung der Regierung knüpft. Bei der Formulierung der Postulate sitzen weitere Groko-Kritiker wie Juso-Chef Kevin Kühnert am Tisch, aber auch entschiedene Befürworter eines Weiterregierens wie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, Arbeitsminister Hubertus Heil und Fraktionschef Rolf Mützenich. Dass diese Taskforce dem Parteitag, der drei Tage später in Berlin stattfindet, eine Beschlussvorlage für einen sofortigen Bruch von Schwarz-Rot präsentieren wird, gilt daher als unwahrscheinlich. Allerdings würden Esken und Walter-Borjans sofort viel Glaubwürdigkeit verlieren, würden sie die Latte für ein „Weiter so" mit der Union nicht sehr hoch hängen. Konkret dürfte über Änderungen am Klimapaket – Esken fordert zum Beispiel einen viel höheren Einstiegspreis für die CO2-Bepreisung – und über eine Anhebung des Mindestlohnes beraten werden.

Lässt die CDU das Bündnis platzen? Ob die Groko bis zum regulären Ende der Legislaturperiode im Herbst 2021 durchhält, ist unsicherer geworden – auch weil die neuen Chefs der SPD unter anderem bei der mühselig ausgehandelten Grundrente nachbessern wollen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer stellte bereits klar, dass so etwas mit ihr nicht zu machen sei: „Wir stehen zu dieser Koalition auf der Grundlage, die verhandelt ist.“ Aktuell stünden etwa das Vermittlungsverfahren zum Klimaschutzpaket und das Gesetz zum Kohleausstieg an.

Wer macht Druck? Tatsächlich steht AKK massiv unter Druck, unter anderem des CDU-Wirtschaftsrats. Der warnt seine Partei vor Zugeständnissen an die SPD: Die Union habe in der Vergangenheit schon genügend Vorleistungen erbracht. Auf Distanz geht auch der Unions-Innenexperte Mathias Middelberg, zugleich Chef der niedersächsischen Bundestagsabgeordneten. Er sieht beim Bündnispartner einen massiven Linksruck: „Die SPD hat mit dieser Wahl die politische Mitte aufgegeben. Sie steht nicht mehr für die, die etwas leisten und sich hocharbeiten wollen, sondern nur noch für Leistungsempfänger. Oskar Lafontaine hat sich mit 20 Jahren Verzögerung doch noch durchgesetzt."

Könnte es nach einem Bruch zu Neuwahlen kommen? Die Union spielt auf Zeit. Ruhe bewahren, heißt es. In Kreisen von CDU und CSU wird mehrheitlich nicht mit schnellen Entscheidungen gerechnet. „Die Sozialdemokraten müssen sich jetzt erst sortieren. Das wird dauern, und das warten wir ab“, sagte gestern ein führendes Mitglied der Bundestagsfraktion. Der Prozess der Klärung könne sich bis Februar hinziehen, hieß es. Tatsächlich ist die Union aber gespalten, was das Weiterregieren mit dem Duo Esken/Walter-Borjans angeht. Einerseits besteht zwischen CDU/CSU und den beiden Neuen keinerlei Vertrauensverhältnis. Andererseits steht der Union mehrheitlich nicht der Sinn nach einem schnellen Totalkrach – auch weil dies Deutschlands Ansehen schwächen würde, wenn es im nächsten Jahr die EU-Ratspräsidentschaft antritt.

Anzeige Anzeige

Wer will regieren? Einer wünscht sich dagegen eine schnelle Neuwahl: FDP-Chef Christian Lindner brennt darauf, den Liberalen in einem Jamaika-Bündnis Schub zu geben. Die FDP war bundespolitisch in den toten Winkel geraten, weil sie im November 2017 Sondierungen für eine solche Koalition platzen ließ. „Lieber gar nicht regieren als schlecht regieren“ – diese Ausstiegs-Begründung wird Lindner bis heute von vielen verübelt.

Bleibt also nur eine Minderheitsregierung? Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt eine solche Regierungsform strikt ab, obwohl diese in Skandinavien durchaus erfolgreich praktiziert wird. Von Fall zu Fall um Mehrheiten im Parlament zu werben und auf diesem Wege Gesetzesvorhaben durchzubringen, passt tatsächlich nicht zu dieser Kanzlerin, die während ihrer bisher 14-jährigen Amtszeit vor allem auf Stabilität Wert gelegt hat. Diese Stabilität wäre insofern gesichert, weil gerade die Haushaltspläne bis 2021 vom Bundestag beschlossen wurden. Langjährige Wegbegleiter rechnen dennoch nicht damit, dass Merkel die SPD-geführten Ministerien nach einem Groko-Bruch mit Unions-Vertretern besetzt und eine Minderheitsregierung führt.

Doch noch ein Angebot? Politische Beobachter halten es aber für möglich, dass Merkel der neuen SPD-Führung beim Klimapaket entgegenkommt und ihr damit zu einer gesichtswahrenden Lösung innerhalb der Koalition verhilft. Fakt ist: Die Kanzlerin hatte unverhüllt für die Groko-Befürworter Olaf Scholz/Klara Geywitz als neue SPD-Doppelspitze geworben. Es sei noch viel zu tun, hatte Merkel vergangene Woche im Bundestag erklärt. „Deshalb finde ich, wir sollten die Legislaturperiode lang weiterarbeiten. Meine persönliche Meinung. Ich bin dabei."