AfD: Gefährliches Schwarz-Weiß-Denken

Braunschweig. Beim Parteitag in Braunschweig offenbarte die AfD viel von ihrem Weltbild, das keine Zwischentöne kennt und Widersprüche ausblendet. Auf offener Bühne galt: Je härter die Beleidigung des politischen Gegners, desto lauter der Applaus. Die eigentliche Gefahr lauert aber woanders. Ein Kommentar.

Die Gesellschaft teilt sich für die AfD in Gut und Böse, wertvoll und wertlos. Die Rollen sind in der Rhetorik der Partei klar besetzt. Der AfD-Politiker: wertvoll, ein Held, der sein Land retten muss. Migranten: wertlos, gefährlich, dumm, integrationsunwillig. Leute, für die Geld aufgebracht werden muss, das dann bei deutschen Rentnern fehle. Soeben beschlossene Rentenerhöhungen kommen in diesem Bild ebensowenig vor wie Menschen, die in einem anderen Land geboren sind und jetzt in Deutschland in die Rentenkasse einzahlen.



Die Tausenden Gegendemonstranten: In den Augen der AfDler alles asoziale, gewalttätige, „marodierende Straßenbanden“, die noch nie richtig gearbeitet haben. Beim Mittagessen waren sich Delegierte einig, auch Journalisten wüssten gar nicht, was richtige Arbeit sei. Wobei ein Großteil der angereisten Redakteure und Techniker allein am Samstag weit mehr als zwölf Stunden im Einsatz war.

Dieses Schwarz-Weiß-Denken ist ein Vorgeschmack auf eine Partei, die ihre Reihen schließt und regieren will. Jedem, der sie wählt, sollte allerdings klar sein: Die AfD ist keine Partei der kleinen Leute. Ihr Maßstab sind Herkunft und Parteiloyalität, nicht Menschenwürde und Demokratie.