Die AfD will regierungsfähig werden MEC öffnen

Jörg Meuthen (3.v.r.) und Tino Chrupalla (2.v.r.), neugewählte Bundessprecher der AfD, beim Parteitag. Foto: Sina Schuldt/dpa

Braunschweig. Mit dem Wechsel an der SPD-Spitze könnte die nächste Bundestagswahl schneller kommen als erwartet. Darauf will die AfD vorbereitet sein. Bei ihrem Bundesparteitag in Braunschweig ist „Regierungsfähigkeit“ das Zauberwort.