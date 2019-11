Ein Mikrofon steht vor dem Bundesparteitag der Alternative für Deutschland vor einem AfD-Logo. Foto: Sina Schuldt/dpa

Braunschweig. Die AfD wählt in Braunschweig an diesem Wochenende eine neue Parteispitze. Jörg Meuthen will am Samstag als Vorsitzender wiedergewählt werden. Ob das gelingt, ist aber keineswegs sicher.