Afghanistan ist von Stabilität noch Lichtjahre entfernt

Donald Trump serviert Truthahn - und kündigt beim Spontanbesuch der US-Truppen in Afghanistan neue Friedensgespräche mit den Taliban an: "Sie wollen auch einen Deal". Foto: Olivier Douliery/AFP

Osnabrück. Donald Trump ist der große Vereinfacher. Als solcher verspricht der US-Präsident außenpolitisch gern das Blaue vom Himmel. So hat sich weder Nordkorea von ihm denuklearisieren lassen, noch ist der Nahost-Konflikt in seiner Amtszeit einem Frieden auch nur ein Stück näher gekommen. All das verheißt für die Zukunft der Afghanen nichts Gutes.