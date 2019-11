Scotland Yard: Messerangriff in London war Terror MEC öffnen

Polizei am Tatort eines Vorfalls auf der London Bridge im Zentrum Londons. Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

London. Bei der Messerattacke mit mehreren Verletzten in London handelt es sich nach Angaben der Ermittler um einen Terrorangriff. Das teilte Scotland Yard am Freitag mit. Ein Verdächtigter sei noch am Tatort erschossen worden.