Warum Böllern nicht verboten werden darf

Osnabück. Die Deutsche Umwelthilfe fordert, dass Böller und Raketen an Silvester wegen der Luftverschmutzung komplett aus den Innenstädten verbannt werden sollen. Das ist falsch. Ein Kommentar.

Ja, Böllern ist umweltschädlich, teuer und gefährlich. Faszinierend ist es aber gleichwohl. Was für ein Spektakel ist es, wenn am Silvesterabend um kurz nach zwölf zahllose bunte Raketen in die Luft steigen und am Himmel funkeln. Für einen kurzen Moment schweigen all die vernünftigen Stimmen im Kopf, die das ganze Jahr über vernünftige Dinge flüstern. Schade für den, der die Freude nicht teilt.

Den Sicherheitsbedenken, die gegen Feuerwerke sprechen, tragen schon viele Städte Rechnung. So haben etliche Kommunen böllerfreie Zonen ausgewiesen. Dazu zählen zum Beispiel Gebiete rund um Krankenhäuser, historische Altstädte oder Plätze, auf denen sich viele Menschen versammeln.

Anders sieht es bei der Luftverschmutzung durch das jährliche Böllern aus. Aufgrund der hohen Feinstaubbelastung fordert die Umwelthilfe ein generelles Feuerwerkverbot. Hier gibt es von den Kommunen allerdings keine eindeutigen Antworten. Jede Kommune mag selbst abwägen, was sie für das Spektakel in Kauf zu nehmen bereit ist.

Natürlich kann man alles verbieten, was unvernünftig ist. Die Frage ist nur, wo das dann endet. Vielleicht bei der umweltbelastenden Wochenend-Flugreise nach London oder doch erst beim gesundheitsschädlichen Rauchen?

Weiterlesen:

Osnabrücker Umweltmediziner: Silvesterböllerei "bringt akut niemanden um", aber...



Anzeige Anzeige

Pyroindustrie kontert Umwelthilfe: "Täuschen bewusst die Öffentlichkeit"