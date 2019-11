Das Bundesverfassungsgericht hat die Rechte eines 1982 wegen Mordes verurteilten Mannes gestärkt. Foto: dpa/Uli Deck

Karlsruhe. Der Mord ist fast 40 Jahre her, trotzdem führt der Name des Täters bei der Internetsuche direkt auf die damalige Berichterstattung. Darf sein Name bei der Internetsuche direkt auf die damalige Berichterstattung führen? Das Bundesverfassungsgericht macht Einschränkungen.