CDU weiter in Unruhe: Mit Söder kommt der neue Merz

Leipzig. Markus Söder zeigt der Vorsitzenden der großen Schwesterpartei, wie man's macht. Die Delegierten beim CDU-Parteitag sind begeistert. CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer muss sie regelrecht bremsen. Im Wettstreit um die nächste Kanzlerkandidatur ist sie noch lange nicht die Chefin im Ring. Ein Kommentar.

Die CDU will Ruhe – das ist die zentrale Botschaft ihres Leipziger Parteitags, auf dem Parteichefin Annegret Karrenbauer per Erpressung ihre Gegner disziplinierte. Selbstdarsteller wie Friedrich Merz oder Junge-Union-Chef Tilman Kuban ordneten sich mehr oder weniger deutlich dem Führungsanspruch von AKK unter. Die aber konnte sich nur kurz in Sicherheit wiegen – mit Markus Söder steht ein neuer Merz bereit. Was schwer wiegt: Der CSU-Chef kann es weitaus besser, als der tief beleidigte Verlierer aus längst vergangenen CDU-Zeiten.



Söder ist nicht mehr – zumindest nicht mehr so oft – der Hallodri, der nach Art eines Mephisto die Union aufmischt. Er scheint gereift im Amt des bayerischen Ministerpräsidenten und könnte Kramp-Karrenbauer die Kanzlerkandidatur streitig machen, auch weil er mit Lust agiert. Die CDU-Chefin wirkt dagegen freudlos und damit überfordert. Dabei hat sie gerade durch geschickte Parteitagsregie bewiesen, wie man sich schwierige Themen vom Halse schafft. Die Forderung nach einer Urwahl des Kanzlerkandidaten ist vom Tisch, die nach der Frauenquote vertagt. AKK ist wieder Herrin des Verfahrens.

Auch die Loslösung von Angela Merkel, der zu Recht weltweit geschätzten Staatsfrau, hat begonnen. Die Kanzlerin dürfte heilfroh sei, dass andere übernehmen. Den interessantesten Satz sagte dazu Jens Spahn: „Die Partei muss laufen lernen.“ Mit genau diesen Worten hatte Merkel die Abnabelung von Kanzler Helmut Kohl angestoßen. Fazit: Die turbulenten Zeiten bei der CDU sind noch lange nicht vorbei.