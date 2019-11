Benny Gantz, Vorsitzender des Mitte-Bündnisses Blau-Weiß. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Tel Aviv. Der mit einer Regierungsbildung in Israel gescheiterte Benny Gantz hat eine „breite Einheitsregierung“ mit dem rechten Likud gefordert. „Ich werde in den ersten zwei Jahren Premierminister sein“, sagte Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß am Abend in Tel Aviv.