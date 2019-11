Besuch beim Arzt. Krankenkassen forden von Ärzten, mehr Videosprechstunden anzubieten. Foto: Patrick Seeger/dpa

Berlin. Wer krank ist, geht in der Regel zum Arzt. Falls es nach der Techniker Krankenkasse geht, gibt es die medizinische Konsultation in Zukunft auch per Videoschaltung.