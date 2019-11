CDU-Bundesparteitag: Die Egomanen rüsten ab

Leipzig. Knapp ein Jahr nach ihrem Duell um den CDU-Vorsitz stehen beim CDU-Bundesparteitag an diesem Wochenende erneut Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz im Blickpunkt. Beide werden derzeit als Hauptkonkurrenten um die Kanzlerkandidatur wahrgenommen. Merz war seiner Konkurrentin bei der Vorsitzendenwahl im Dezember 2018 knapp unterlegen. Nun wird erneut eine Art Redewettbewerb von Kramp-Karrenbauer und Merz erwartet. Ein Kommentar.

Showtime bei der CDU – wie immer vor Bundesparteitagen: Wer etwas werden will, macht sich wichtig. Doch im Lichte der echten Herausforderungen und schlechten Umfragewerte für die Union rüsten die Egomanen vor dem Leipziger Treffen schneller ab als sonst. Nein, Friedrich Merz wird gewiss nicht zum Fan Angela Merkels mutieren. Aber der Kanzlerinnen-Rivale hat augenscheinlich erkannt, dass nur er noch Interesse an einem Aufstand hat. Er dimmt jedenfalls wie zuvor der bullige Chef der Jungen Union den bisher scharfen Ton deutlich herunter. Gut so - die CDU sollte nach vorn schauen statt sehnsüchtig auf die alten 40-Prozent-Zeiten zu blicken. Das ist verschwendete Energie.



Spätestens jetzt, da die frühere Vorsitzende nur noch ein Grußwort vor den 1000 Delegierten sprechen darf, sind konkrete Szenarien für die Post-Merkel fällig . Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer muss programmatisch liefern und so den Wahlkampf vorbereiten. Dass der früher als 2021 kommt, glauben allerdings nur wenige in Berlin.

Kramp-Karrenbauer hält gute Reden, wenn sie sich vorbereiten kann. Warum sollte es dieses Mal anders sein? Gepatzt hat „AKK“ immer dann, wenn sie sich auf Schnellschüsse und falsche Berater einließ. Jetzt holte sie sich einen Medienprofi an ihre Seite. Klar ist: Ein guter Parteitagsauftritt kann nur ein Anfang sein.