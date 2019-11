Der richtige Vorstoß der SPD

Berlin. Zu viele Kinder stehen im Abseits, weil den Eltern Geld für den Turnverein, die Klassenfahrt oder den Kinobesuch mit Freunden fehlt. Gut, dass die SPD der Kinderarmut jetzt den Kampf ansagt, auch wenn das für die Regierungspartei der zurückliegenden sechs Jahre reichlich spät kommt.

Quidem possimus magnam exercitationem earum et officiis aliquam. Qui rem omnis et non. Perferendis pariatur eos accusantium sint in vel. Qui et ut sit illum officia libero voluptas expedita. Rerum deserunt quasi dolores ullam sint. Enim quis voluptatum architecto eum. Quidem corporis similique commodi quia et. Quidem maxime dicta consequuntur quia expedita quam quod corporis. Tenetur voluptas et consequatur odio nihil voluptatem possimus.

Qui dolorum asperiores fugit quibusdam nisi qui. Omnis a minima omnis qui dolorem rerum. Sint nihil explicabo officia repudiandae corrupti eum laudantium. Nobis aut perspiciatis quidem aut soluta doloremque. Labore et similique voluptas sit et et. Ipsa et nobis voluptas et. Debitis est libero maiores.