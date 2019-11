Imamausbildung in Osnabrück: Kein guter Start

Osnabrück. Der Islam ist ein Teil von Deutschland. Es ist also eine gute Idee, Imame hierzulande auf Deutsch auszubilden. Da sind sich Politiker, Experten und Islamverbände einig. Die Probleme liegen woanders.

Wer die Landessprache nicht spricht und die hiesige Kultur nicht kennt, kann kein bestmöglicher Ansprechpartner für Gläubige sein. Gleichzeitig sind Predigten alles andere als transparent, wenn sie nicht in der Landessprache gehalten werden. Sogar junge Muslime verstehen sie zum Teil nicht mehr. Dazu kommt die problematische Loyalität etwa der Ditib-Imame zum türkischen Staat.



Bei der Einigkeit über deutschsprachige Imame hört es allerdings auch schon auf. Wer soll über Ausbildungsinhalte entscheiden? In welchen Moscheen sollen die Imame arbeiten? Und der entscheidende Punkt: Wer finanziert ihre Gehälter? Bislang zahlt die meist die Türkei. Was sollte Gemeinden motivieren, das Geld künftig selbst aufzubringen? Diese Fragen gilt es zu klären. Auf der anderen Seite dürften Kritiker wie die AfD die deutsche Imamausbildung als weiteren Beleg für eine vermeintliche Islamisierung des Abendlandes sehen. Es wäre also wichtig, das Projekt möglichst gut zu erklären und transparent zu arbeiten; zumal öffentliche Gelder eingesetzt werden. Ein guter Anfang ist es allerdings nicht, wenn der Staatschuss heute an der Uni Osnabrück hinter verschlossenen Türen fällt.