Osnabrück. Der deutsche Staat will künftig zusammen mit islamischen Verbänden Imame ausbilden. Ein bundesweites Pilotprojekt soll nach Informationen unserer Redaktion am Donnerstag in Osnabrück anlaufen. Ministerien und Universität halten sich jedoch auffällig bedeckt.

Warum sollen hierzulande Imame ausgebildet werden?



Grundsätzlich gelten Imame, die kein Deutsch sprechen und die deutsche Kultur nicht kennen, als Integrationshindernis. In den Moscheen des türkisch-islamischen Verbandes Ditib arbeiten zum Beispiel Imame, die vom türkischen Staat ausgebildet und bezahlt werden. Sie sprechen häufig nur Türkisch. 2017 war Ditib-Imamen zudem vorgeworfen worden, Kritiker des türkischen Präsidenten bespitzelt zu haben. Das hatte die Debatte um eine deutsche Imamausbildung befeuert. Auch die Kanzlerin hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen – und die Islamkonferenz in die Pflicht genommen, entsprechende Strukturen zu schaffen.

Was passiert jetzt in Osnabrück?

An der Uni Osnabrück werden schon Islamwissenschaftler ausgebildet. Denen fehlt allerdings die praktische Weiterbildung. Nach Informationen unserer Redaktion soll nun ein sogenanntes „Islamkolleg“ in Zusammenarbeit mit dem Institut für Islamische Theologie aufgebaut werden. Heute Abend startet das Ganze mit einer nicht-öffentlichen Veranstaltung am Institut. Institutsleiter Bülent Ucar will sich derzeit nicht dazu äußern und kündigte ein Pressegespräch für Januar an. Auch die niedersächsische Landesregierung äußerte sich am Mittwoch nicht.

Wie wird das Ganze finanziert?

Hier wird es undurchsichtig. Das Bundesinnenministerium (BMI) schreibt auf Anfrage relativ allgemein, es stehe in engem Kontakt mit Uni und Verbänden – „auch mit Blick auf eine angefragte mögliche Unterstützung des Modellvorhabens im Rahmen der Projektförderung“. Zur Höhe der Förderung könne man jedoch noch nichts sagen. Wie aus Unterlagen hervorgeht, die unserer Redaktion vorliegen, sieht der Bund jedoch in seinem Haushalt für 2020 einen zusätzlichen Posten vor. Mit 400.000 Euro soll ein „Modellprojekt zur Ausbildung religiösen Personals islamischer Gemeinden“ finanziert werden – also vermutlich das Islamkolleg.

Wer macht mit?

Die Teilnehmerliste wird unter Verschluss gehalten. Allerdings wird es offenbar ein Mix aus Islamverbänden und Einzelpersonen. So macht zum Beispiel der Zentralrat der Muslime in Deutschland mit. Dessen Vorsitzender Aiman Mazyek sagte unserer Redaktion: „Das ist die Königsdisziplin: Für uns war es immer ein großes Anliegen, dass Imame in Deutschland ausgebildet werden können.“ Dazu sollten theologische Zentren eingebunden und gleichzeitig religionsverfassungsrechtliche Vorgaben exakt eingehalten werden. Das Kolleg könne sich an der Priester- und Rabbinerausbildung orientieren. Es sei wünschenswert, dass das Projekt, das nun in Osnabrück anlaufe, andernorts modellartig übernommen werden, sagte Mazyek.

Auch der niedersächsische Islamverband „Muslime in Niedersachsen“ ist dabei. Dessen Vorsitzender Avni Altiner bezeichnete das geplante Kolleg nach dem islamischen Religionsunterricht als „nächsten notwendigen Schritt“.

Wie sehen weitere Reaktionen auf das Projekt aus?

Die Grünen begrüßen das Projekt. „Das ist ein Paradigmenwechsel in der deutschen Islampolitik“, sagte deren Obfrau im Innenausschuss, Filiz Polat. Die Abgeordnete lobte die „starke Signalwirkung für muslimisches Leben in Deutschland.“ Durch die Ausbildung von Imamen würden die Geistlichen finanziell und strukturell unabhängig von anderen Staaten wie der Türkei.

Einer der beiden größten Islamverbände Niedersachsens, der türkische Verband Ditib, zeigte sich angesichts der Pläne kritisch. „Es ist nicht Aufgabe des Staates, Imame auszubilden, sondern Aufgabe der Religionsgemeinschaften“, sagte der Vorsitzende von Ditib Niedersachsen und Bremen, Ali Ünlü. Er verwies darauf, dass Imame in der Türkei in ihre Aufgabe hineinwachsen. „Ein Imam ist gleichzeitig Lehrer, Vorbeter, Seelsorger, Schlichter, Berater, Vermittler, Koranrezitierer, Leiter von Zeremonien und ein Vorbild als Mensch.“ Ünlü zeigte sich skeptisch, ob all das in einem Kolleg umgesetzt werden könne. Der Ditib-Vorsitzende begrüßte die Bemühungen um deutschsprachige Imame. „Ich bin aber skeptisch, ob das der richtige Weg ist.“

Der zweite große Islamverband in Niedersachsen, die Schura, zeigt sich ebenfalls befremdet. Der Schura-Vorsitzende Recep Bilgen sagte: "An uns ist man nicht herangetreten. Das bedeutet offenbar, dass wir nicht erwünscht sind. Wir sehen daher derzeit auch keinen Handlungsbedarf."