Nato braucht mehr Mut zu Reformen

Osnabrück. Die Nato als „hirntot“ zu bezeichnen ist überzogen und eine leicht zu durchschauende Spitze gegen die USA. Frankreichs Staatspräsident hat damit zum bevorstehenden 70. Geburtstag des Verteidigungsbündnisses aber eine durchaus überfällige Debatte angestoßen.

So ist es also richtig, wenn Außenminister Heiko Maas nun die politische Weiterentwicklung des Bündnisses anmahnt und initiativ voranbringen will. Das beinhaltet aber auch, dass Deutschland zu seinen in de Vergangenheit gemachten Zusagen stehen und den Verteidigungsetat über 2020 hinaus deutlich erhöhen muss.

Es sind ja die Mitglieder selbst, die dafür sorgen, dass das Vertrauen in das Bündnis schwindet. Denn wenn die Türkei Waffen beim einstigen Systemrivalen Russland bestellt, Deutschland hinsichtlich der Verteidigungsfähigkeit hinterherhinkt und die USA das ganze Gebilde immer wieder in Frage stellen, fördert das nicht eben den Gemeinsinn.

Geht der Solidaritätsgedanke langsam aber sicher verloren?

Wissen die Partner überhaupt noch, was sie in einer Welt gekündigter Abrüstungsverträge, assymetrischer und technologisch immer raffinierterer Kriegsführung und militärisch erstarkender Chinesen aneinander haben?



Ein Bündnis, das sich allein über die russische Bedrohung legitimiert, hat keine zukunftsweisende Strategie. Es gilt, ein gemeinsames Verständnis von Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert zu erarbeiten. Nur wenn die 29 Mitglieder mit einer Stimme sprechen, bleibt die Nato stark. Dass sie in ihrer jetzigen Zusammensetzung in zehn Jahren noch existiert, ist kein Selbstläufer. Nur wer sich wandelt, bleibt sich bekanntlich treu.