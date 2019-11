"Je ärmer die Familie, desto höher die Geldleistung": SPD-Chefin Malu Dreyer präsentiert Pläne für neues Kindergeld. Foto: Imago stock & people

Berlin. Die SPD will das Kindergeld an das Einkommen koppeln. "Je ärmer die Familie ist, desto höher wird die Geldleistung sein", sagte die Interims-Parteivorsitzende Malu Dreyer in einem Zeitungsinterview. 250 Euro soll es für alle Kinder geben, für Bedürftige maximal 478 Euro.