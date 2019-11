Mindestens 14 Tote bei israelischen Angriffen in Syrien MEC öffnen

Israels Ministerpräsident Netanjahu: „Ich habe klargemacht, wer uns trifft, den treffen wir.“. Foto: Abir Sultan/Pool EPA/AP/dpa

Damaskus. Nachdem in der Nacht zum Dienstag Raketen aus Syrien nach Israel geschossen wurden, macht Israel den Iran dafür verantwortlich - und greift Dutzende Ziele in Syrien an.