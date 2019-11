Osnabrück. Die Politik will deutschen Firmen den Weg auf den Nachbarkontinent ebnen - zum Wohle beider Seiten. Was gut klingt, ruft Kritiker auf den Plan. Zudem ist der Erfolg fraglich.

Glaubt man Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) geht es bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit deutscher Firmen mit Afrika voran.

„Die Förderung afrikanischer Mittelständler ist auf den Weg gebracht. Und wir haben neue Kooperationsangebote für Unternehmen im Bereich Digitales und bei der beruflichen Bildung geschaffen. Mit diesem Paket kann die deutsche Wirtschaft Afrika stärker in den Blick nehmen“, ließ Müller gestern anlässlich des Gipfels „Compact with Africa“ in Berlin wissen. Mit Siemens, SAP und mehreren Mittelständlern habe man „strategische Vereinbarungen für Investitionen“ getroffen.

Es läuft also bei der Bekämpfung von Armut und Perspektivlosigkeit, jenen Ursachen, die so viele Afrikaner die Reise nach einem besseren Leben in Europa antreten lassen? Es gibt Zweifel.

Laut dem Dachverband der entwicklungspolitischen und humanitären Nichtregierungsorganisationen in Deutschland, Venro, verfehlt „Compact with Africa“ schon im Kern das Ziel nachhaltiger Entwicklung. Venro-Chef Bernd Bornhorst sagt:

Afrikanische Länder brauchen eine gezielte Unterstützung ihrer kleinen und mittelständischen Wirtschaft. Direktinvestitionen aus dem Ausland können diese Aufgabe nur unzureichend leisten.

Es seien vor allem lokale Firmen, „die Entwicklung vorantreiben, neue Arbeitsplätze schaffen und so zur Armutsreduzierung beitragen.“



Auch der Afrikaverein der deutschen Wirtschaft sieht noch Luft nach oben und mahnt mehr Unterstützung seitens der Politik durch Risiko-Übernahmen und Kredite für deutsche Unternehmen an. Fakt ist: Bislang halten sich Investitionen deutscher Firmen auf dem Nachbarkontinent in Grenzen.

Anzeige Anzeige

Dabei ist der Handlungsdruck groß

Die Gruppe junger Erwerbsfähiger zwischen 15 und 35 Jahren legt in Afrika jährlich um zehn bis zwölf Millionen Menschen zu. Laut Berlin-Institut für Bevölkerung & Entwicklung werden auf dem Kontinent pro Jahr aber nur drei Millionen formale Jobs geschaffen.



Einzelne Lichtblicke immerhin gibt es: So unterzeichnete Minister Müller für die Bundesregierung gestern mehrere Verträge, unter anderem für die Wasserversorgung in Tunesien, für den Bau einer Bio-Schokolade-Fabrik sowie den Ausbau einer nachhaltig produzierenden Textilfabrik in Ghana – letzteres soll 1 500 neue Jobs schaffen. „Durch die 50 Vorhaben der Sonderinitiative Ausbildung und Beschäftigung entstehen zusätzlich weitere 70000 Arbeits- und 32000 Ausbildungsplätze in Afrika“, teilte das Entwicklungshilfeministerium mit.

Zudem vereinbarte die Bundesregierung in Berlin mit Senegal und Äthiopien neue Reformpartnerschaften; der Abschluss mit Marokko steht kurz bevor. Müller ließ wissen:

Wir setzen auf Eigenverantwortung, Privatinvestitionen, Berufsbildung und Beschäftigung, damit Afrikas Jugend eine Zukunft in Afrika hat.

Tatsächlich sind die Reformpartnerschaften mit den Ländern daran geknüpft, dass sie ihre Rahmenbedingungen verbessern: gute Regierungsführung, Aufbau von Steuerverwaltung und Rechnungshöfen, Rechtssicherheit, Korruptionsbekämpfung und Demokratie.



„Äthiopien, Marokko und Senegal haben hier Fortschritte gemacht. Deswegen werden wir uns verstärkt in diesen Ländern engagieren“, sagte Müller. Bisher gibt es zwölf Partner: Ägypten, Äthiopien, Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Ghana, Guinea, Marokko, Ruanda, Senegal, Togo und Tunesien. Künftig werden zugesagte Hilfsgelder erst ausgezahlt, wenn vereinbarte Reformschritte umgesetzt wurden.



Die Initiative „Compact with Africa“ wird auch von Weltbank und Internationalem Währungsfonds vorangetrieben. Nach ersten Erfolgen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, müsse man nun den „Übergang schaffen zu einem sich selbst tragenden Wirtschaftsaufschwung in Afrika“. Ein weiter Weg.