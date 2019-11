Revolte enttäuschter Hoffnungen im Iran

Proteste in Sirdschan: Auslöser für die jüngsten Demonstrationen im Iran waren die Rationierung und Verteuerung von Benzin. Droht nun die Destabilisierung des Regimes? Foto: no credit/AP/dpa

Osnabrück. Weiten sich die sozialen Proteste im Iran zur echten Revolte aus, droht das Mullah-Regime auch in der Region zugunsten der US-treuen Saudis und Israelis an Einfluss zu verlieren. Dagegen werden sich die Hardliner in Teheran mit allen Mittel wehren - ein Pulverfass.