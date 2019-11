Die Funkloch-Misere: Nicht in meinem Hinterhof!

Berlin. Es ist unsäglich, dass es Land auf, Land ab noch 5000 "weiße Flecken" gibt. Die Funkloch-Misere und die Unmöglichkeit, im Zug zu telefonieren oder online zu gehen, strangulieren die Wirtschaft jenseits der Metropolen und treiben die Betroffenen zur Weißglut.

Der Staat hat sich zu lange aus der Verantwortung gestohlen und auf die Mobilfunkanbieter verlassen. Es war abzusehen, dass Telekom und Co. dort keine Funkmasten aufstellen, wo es sich für sie nicht lohnt. Jetzt muss die Regierung doch noch viel Geld locker machen, um die Lücken verspätet zu schließen.



Eine Mitschuld an der Unterversorgung hat die Bevölkerung freilich selbst. Mobilfunk, ja bitte, aber doch keine Masten in meinem Hinterhof! Man kennt es von der Energie-Wende: Ökostrom, ja gerne, aber Windmühlen oder Stromtrassen in meiner Gegend? Das geht gar nicht!

Mit einer Kampagne will die Bundesregierung jetzt die Masten-Akzeptanz im Volk fördern. Das ist dringend notwendig. Solange der Aufbau der Infrastruktur durch Anwohner-Klagen verhindert wird, so lange wird es nichts mit 5G auf jedem Acker und an jeder Milchkanne.

Dass Zugreisende noch immer im Mobilfunk-Nirwana stranden, hat aber nichts mit Anwohnerprotesten zu tun. Hier muss Verkehrsminister Andreas Scheuer endlich Abhilfe schaffen. Sonst macht sich der Bund als Bahn-Eigentümer lächerlich.