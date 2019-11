Bielefeld. Das Recht auf Wohnen soll im Grundgesetz verankert werden. Das haben die Grünen auf ihrem Parteitag in Bielefeld beschlossen.

Wie wichtig den Grünen das Thema Die Grünen wollen sich mit einem umfassenden Programm für bezahlbaren Wohnraum stark machen. Das haben die Delegierten auf der Bundesdelegiertenkonferenz in Bielefeld beschlossen. Ein Kernelement: Das Recht auf Wohnen soll im Grundgesetz verankert werden.

Die Mittel, die die Partei darüber hinaus einsetzen will, um Wohnungen bezahlbar zu machen, sind vielfältig: Den Anstieg der Mieten in bestehenden Mietverträgen wollen die Grünen bei drei Prozent pro Jahr deckeln, heißt es in dem Antrag. Hinzu kommen das Recht auf Wohnungstausch, Milliarden für Sozialwohnungen und zur Not auch Enteignung.

Habeck mischt sich ein

Beim Thema Enteignung meldete sich Robert Habeck in einer kontroversen Debatte zu Wort und stellte klar, dass die nur das letzte Mittel sein könne. "Enteignung ist ein scharfes Schwert, das nicht durch dauerhafte Verwendung stumpf werden darf", sagte er. Dafür erntete der Bundesvorsitzende viel Applaus aus den Reihen der Delegierten. Ein Antrag des Berliner Kreisverbands Friedrichshain-Kreuzberg, der auf Bundesebene ein Gesetz zu Enteignungen wollte, scheiterte damit.

Neben dem Thema Wohnen, werden die Delegierten in Bielefeld an diesem Wochenende unter anderem über Klimaschutzmaßnahmen und über die künftige Wirtschaftspolitik der Partei abstimmen.

