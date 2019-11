Bielefeld . Ob sie sich damit beliebt gemacht hat? Osnabrücks grüne Landrätin Anna Kebschull hat auf der Bundesdelegiertenkonferenz ihrer Partei ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, den ländlichen Raum ernster zu nehmen. Teile der Partei befänden sich in einer "Echoblase". Der Beifall fiel verhalten aus.

Die neue Landrätin des Landkreises Osnabrück, Anna Kebschull (Grüne), hat ihre Partei in einem flammenden Appell dazu aufgerufen, dem ländlichen Raum und seinen Sorgen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. "Das Land müssen wir stärker in den Fokus nehmen", sagte sie auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in Bielefeld. "Bei uns müssen die Menschen die größte Veränderungsbereitschaft mitbringen, um den Wandel für alle zu ermöglichen", sagte die Landrätin am Freitagabend.

"Über den Erfolg der Energiewende wird auf dem Land entschieden", mahnte Kebschull als Beispiel. Sie verstehe, wenn sich dort Widerstand zeige. "Flächenverlust, Belastungen und Kosten sind bei uns überproportional gegeben, ohne dass es einen Ausgleich in den Kommunen gibt. Wir auf dem Land müssen die Lasten tragen, die Kabel liegen bei uns, die Anlagen stehen bei uns."

Kebschull rief die Grünen auf, aus einer "Echoblase" herauszukommen. Gelinge das, zeige ihr Gewinn des Landkreises Osnabrück als einer ehemals schwarzen Hochburg, was möglich sei.

Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck hatten Kebschull und den neuen Bürgermeister von Hannover, Belit Onay, gebeten, vor den rund 800 Delegierten von ihren Erfolgen berichten. Während Kebschull beim Betreten der Bühne als Wahlsiegerin frenetisch gefeiert wurde, fiel der Beifall im Anschluss an ihren Appell sehr verhalten aus.