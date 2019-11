Historische Weichenstellung

Berlin. Die weltweit viertgrößte Volkswirtschaft steigt gleichzeitig aus Atomkraft und Kohle aus. Die Regierung verordnet ihren Ministerien CO2-Obergrenzen, macht das Autofahren und Heizen für ihre Bürger teurer und steckt viel Geld in grüne Innovationen.

Bei allem berechtigten Streit, ob die einzelnen Stellschrauben zu hart oder nicht hart genug angezogen werden: In Deutschland werden gerade Weichen in Richtung Klimaschutz gestellt, die sich in einigen Jahren als historisch erweisen könnten.



Dass die Treibhausgasemissionen rasch gesenkt werden müssen, damit die Erde nicht zu heiß wird, ist inzwischen selbst zu den Vernünftigen in der AfD durchgedrungen. Deren einziges Argument gegen nationale Anstrengungen: Deutschland stößt "nur" knapp drei Prozent der globalen CO2-Emissionen aus, also verschont uns mit neuen Windrädern und höheren Spritpreisen, wir können das Klima eh nicht retten.

Tatsache ist: Deutschland hat unter den großen Ländern, die noch von fossiler Energie abhängen, die stabilste demokratische Gesellschaft und die modernste Wirtschaft. Wenn hier die Wende nicht gelingt, wie soll sie in Indien, China, Brasilien oder Afrika klappen?

Kanzlerin Angela Merkel ist sich der Verantwortung bewusst. Sie sollte aber nicht immer nur sagen, Politik sei die Kunst des Machbaren, sondern den Bürgern besser erklären, warum es auf Deutschland ankommt. Dann wäre auch mehr machbar.