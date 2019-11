Osnabrück. Hatten IS-Terroristen das Musikfestival M'era Luna im Visier? Laut Medienberichten soll ein Schweizer Dschihadist Anschläge in Deutschland geplant haben, darunter auch das mit 25.000 Gästen stets ausverkaufte Musik-Event in Niedersachsen.

Es gilt als eines der friedlichsten Festivals der Musikszene: Das M'era Luna Festival in Hildesheim, zu dem jedes Jahr im August rund 25.000 Fans der Gothic-Szene aus aller Welt anreisen. Nach Medienberichten stand das Festival indes unter Gefahr: Wie die "Bild"-Zeitung und Schweizer Online-Medien berichten, soll der Schweizer Dschihadist Thomas-Marcel Christen Anschläge in Deutschland geplant haben, im Visier soll dabei auch das M'era Luna gewesen sein. Die Pläne soll Christen zusammen mit einer Organisation namens OSEO (Organisationsstruktur Externe Operationen), zuständig für die Planungen von IS-Anschlägen, entwickelt haben, so die Berichte.

Genaue Orte noch unbestätigt

Laut "Bild" seien die genauen Orte in Deutschland, die im Fokus der Terroristen gestanden haben, noch nicht bestätigt. Auch die Landesregierung in Niedersachsen hat bisher keine Angaben dazu gemacht. Eine Anfrage beim Hamburger Festival-Veranstalter FKP Scorpio, der unter anderem das M'era Luna in Hildesheim, aber auch das "Hurricane"-Festival in Scheeßel oder das "Deichbrand" nahe Cuxhaven organisiert, läuft.

Drahtzieher der Anschläge von Paris

Christen gilt als einer der Drahtzieher der Serie von Terroranschlägen in Paris im November 2015, wo 130 Menschen starben. Ein Anschlagsziel war der Musikclub Bataclan, wo 89 Besucher eines Konzertes starben. Christen soll ebenfalls die Anschläge von Brüssel im März 2016 mit 32 Toten instruiert haben. "Er instruierte die IS-Terroristen", schreibt oe24.at.



Alternative Musikfans im Visier?

Eine gewisse Ähnlichkeit der Ziele lässt sich finden: Wie im Pariser Club Bataclan treffen sich auch beim M'era Luna friedlich feiernde Musikfans, die einen alternativen Lebens- und Kleidungsstil pflegen. Im Bekennerschreiben des IS zu den damaligen Anschlägen in Paris hatte es geheißen, dass man den Club angegriffen habe, weil sich dort "Götzendiener" zu einer "perversen Feier" getroffen hätten.