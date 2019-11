US Präsident Donald Trump geht über den Südrasen des Weißen Hauses zu seinem Hubschrauber, der Marine One. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa

Washington. Mit aller Macht will US-Präsident Donald Trump eine Offenlegung seiner Steuerunterlagen verhindern. Nachdem ein Antrag vor einem Berufungsgericht in New York gescheitet war, ziehen nun seine Anwälte vor die höchste juristische Instanz in den USA.