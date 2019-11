Berlin. Unruhe in der CDU vor dem Bundesparteitag: Aber Unions-Mittelständler Carsten Linnemann bleibt gelassen – seine Forderung: Wir müssen besser werden

Unruhe in der CDU vor ihrem Bundesparteitag, weil die Umfragewerte sinken und die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer massiv unter Druck steht. Kommt es zum Krach? Der Vorsitzende der Mittelstandsunion und Vizechef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Carsten Linnemann, winkt ab. Im Interview sagt er, warum.



Herr Linnemann, ist die CDU die Partei der alten Leute?

Unser Durchschnittsalter in der Partei mag hoch sein, gleichzeitig haben wir mit der JU die größte politische Jugendorganisation Europas. Die Frage des Alters ist für mich aber nicht entscheidend. Wir müssen vielmehr besser werden.

Was genau stellen Sie sich vor, wenn sie Verjüngung und frischen Wind fordern?

Frischer Wind heißt, endlich mal wieder aus den ausgetretenen Wegen auszubrechen, eigene Positionen zu entwickeln, Diskussionen anzustoßen – und auch zu Ende zu führen. Eine Regierungschefin muss oft pragmatisch handeln. Aber eine Partei muss weiter gehen. Sie muss mutig sein und neue Ideen vorantreiben. Wenn man immer schon mit dem Kompromiss in die Verhandlungen geht, darf man sich nicht wundern, wenn man hinterher kaum noch Markenkerne hat.

Friedrich Merz, der Vizechef des CDU-Wirtschaftsrats, ist aber auch schon 64 Jahre alt. Spricht das gegen seinen Neustart, zum Beispiel als Kanzlerkandidat?

Anzeige Anzeige

Wie bereits gesagt: Das Alter ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob man für Themen brennt und für diese mit einer klaren Sprache eintritt und dafür Mehrheiten gewinnen kann.

Merz hat eine programmatische Rede auf dem bevorstehenden Bundesparteitag angekündigt. Ist das eine Bewerbung?

In einer programmatischen Rede geht es um Inhalte, nicht um Personen oder Ämter. Im Übrigen stehen auch keine Wahlen an. Und die Frage der Kanzlerkandidatur wird erst in einem Jahr entschieden.

Die Junge Union will auf diesem Kongress die Führungsfrage stellen, was Vorsitz und Kanzlerkandidatur anlangt. Was erwarten Sie: eine Saalschlacht oder Rückkehr zu Geschlossenheit?

Mir ist bislang kein Initiativantrag bekannt, mit dem der Parteivorsitz von Annegret Kramp-Karrenbauer infrage gestellt werden soll. Und von Saalschlacht kann schon gar keine Rede sein. Was ich aber erwarte – und worauf ich mich freue – ist eine durchaus intensive Debatte darüber, mit welchen Themen wir den frischen Wind wieder entfachen können.

Und was schlagen Sie als Thema vor, mit dem die CDU überzeugen kann?

Zum Beispiel mit einem verpflichtenden Gesellschaftsjahr. Das berührt all jene Punkte, die die Menschen derzeit umtreiben. Wie stiften wir mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft? Wie kann Integration gelingen? Wie fördern wir soziale Kompetenzen? Antworten auf diese Fragen zu geben ist CDU pur.

Halten Sie es – wie die JU – für richtig, die Führungsposten per Urwahl zu klären?

Ich habe für die Idee grundsätzlich Sympathie, glaube aber nicht, dass wir uns mit der CSU auf dieses Verfahren einigen können. Die CSU hat die Urwahl auf ihrem Parteitag bereits abgelehnt – mit aus ihrer Sicht nachvollziehbaren Gründen.

Die Mittelstandsunion mit Ihnen an der Spitze pocht auch auf eine Begrenzung der Bundeskanzler-Amtszeit. Die Amtsdauer sollte zwei Wahlperioden und damit acht Jahre nicht übersteigen. Was genau hat Sie zu dieser Forderung bewogen?

Das ist nicht ganz richtig. Wir fordern ein Gesamtpaket, das nicht nur die Begrenzung der Bundeskanzleramtszeit vorsieht, sondern auch die Erhöhung der Wahlperiode von vier auf fünf Jahre sowie die Verkleinerung des Bundestages. Doch zurück zu Ihrer Frage, was die Begrenzung der Kanzlerzeit anbelangt. Eine solche Regel würde die Regierungspartei dazu zwingen, sich stetig zu hinterfragen und zu erneuern.

Die historische Schlappe der CDU bei der Landtagswahl in Thüringen hat den Richtungsstreit in der Partei neu entfacht. Zerbröselt die CDU, weil sich immer neue Grüppchen bilden?

Meine Sorge ist weniger, dass die CDU zerbröselt, sondern dass sie beliebig wird. Wenn alle in der Partei klare Positionen vertreten, die sich aus einer der drei Wurzeln – christlich-sozial, konservativ, liberal – ergeben, dann tun uns innerparteiliche Debatten eher gut, als dass sie schaden.

Der Wirtschaftsflügel ist zuletzt beim Kompromiss zur Grundrente mit der Forderung nach einer Bedürftigkeitsprüfung nicht durchgedrungen. Lässt sich die Union von der SPD treiben, die kaum verhüllt mit dem Bruch der Groko droht?

Den Eindruck kann man gewinnen. Ich halte die Einigung jedenfalls für falsch: Sie ist systematisch falsch, weil sie Versicherungssystem und Fürsorgesystem vermischt, und sie ist inhaltlich falsch, weil sie nicht an der Wurzel des Problems ansetzt. Deswegen habe ich dem Beschluss im Bundesvorstand auch nicht zustimmen können.

Die Finanzierung der Grundrente ist ungeklärt. Kommt die Einführung einer Finanztransaktionssteuer?

Ich habe für eine Finanztransaktionssteuer grundsätzlich Sympathie. Wie immer kommt es aber auf die konkrete Ausgestaltung an. Eine richtig angelegte europäische, wenn möglich sogar weltweite Finanztransaktionssteuer macht in der Tat Sinn. Aber eine rein nationale Steuer, die nur Aktien, aber nicht Derivate und den Hochfrequenz-Handel abdeckt, halte ich für schädlich, weil sie den Standort Deutschland und vor allem den kleinen Aktiensparer belastet.

Was sagen Sie zu der Abfuhr, die Finanzminister Scholz dem Wunsch der Arbeitgeber nach Senkung der Unternehmensteuern erteilte?

Ich habe die Sorge, dass der Standort Deutschland unter der SPD-Kandidaten-Suche leidet. Da müssen wir gegenhalten. Wenn man sich die Veränderung des weltweiten Wettbewerbs in den letzten Jahren anschaut, steht für mich außer Frage, dass wir an die Unternehmensteuern ranmüssen.