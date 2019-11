Feuertaufe für Ursula von der Leyen

Osnabrück. Die Querschüsse aus Großbritannien und die Stärke des EU-Parlaments zeigen einmal mehr die relative Machtlosigkeit der designierten EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Die eigentlichen Machtzentren liegen bei den Volksvertretern und den Staats- und Regierungschefs der EU.

Boris Johnson liebt es, Konventionen zu sprengen. Mit der vorläufigen Nicht-Nominierung eines EU-Kommissars stellt der britische Premier das einmal mehr unter Beweis. Die neue Kommission der 27 sollte sich von Johnsons Schrullen aber nicht abhalten lassen, schnellstmöglich die Arbeit aufzunehmen.

Viel zu lange schon hat der noch immer nicht vollzogene Brexit in Brüssel viel zu viele Kapazitäten gebunden – auch personelle. Und im Europäischen Parlament sitzen Abgeordnete einer abtrünnigen Insel, die mit der Union doch nichts mehr am Hut haben will. Das ist so skurril wie absurd.

Doch die Querschüsse aus Britisch-Absurdistan sind nicht das einzige Problem, mit dem Ursula von der Leyen als designierte EU-Kommissionschefin zu kämpfen hat. Noch immer haben nicht alle nominierten Kommissarsanwärter das Okay des Europaparlaments – mit fataler Außenwirkung.

Die Bürger, die bereits im Mai gewählt haben, werden den Eindruck nicht los, die europäischen Institutionen beschäftigten sich vor allem mit sich selbst. So erweist sich die EU wieder mal als äußerst schwer zu manövrierender Tanker.

Für die Zukunft verheißt das nichts Gutes. Eine Gemeinschaft im politischen Dauerdämmerzustand ist schwerlich geeignet, die zahlreichen Herausforderungen zu meistern. Ob von der Leyen daran etwas ändern kann? Zu wünschen wäre es.